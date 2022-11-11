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10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldı

10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldı
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11 Kasım 2022 - 13:05

Ataşehir’de ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Ö.M. sınıf arkadaşları tarafından darbedildi. Vücudunda kırıklar oluşan 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Aile şikayette bulunurken anne Deniz M. ise yaşanan olaya isyan etti.

10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldı

Ataşehir’deki bir ortaokulda 3 Kasım Perşembe günü, 5’inci sınıf öğrencisi Ö. M.’nin beden eğitimi dersinde, sınıf arkadaşı ve üst sınıftan bir grup öğrenci tarafından darbedildiği iddia edildi.

Ö.M., annesini arayıp yardım istedi. Anne Deniz M., telefonda kızının çığlıklarını duyunca, taksiyle okula gitti. Sağlıkçı olduğu için de ilk müdahaleyi okulda yaptı. Daha sonra kızını hastaneye götüren anne darp raporu aldı. Çocuğunu okuldan aldırdığını söyleyen Deniz M., yaşananları anlattı.

 

10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldı

 

‘TELEFONDA KIZIMIN DÖVÜLME SESLERİNİ DUYDUM’

Kızının beden eğitimi dersinde darbedildiğini iddia eden Deniz M., “O sırada derste öğretmen yokmuş. Kızım öğretmen bulamayınca hemen beni arayıp, ‘Anne yetiş, beni dövüyorlar, pantolonum yırtıldı’ dedi. Darp esnasında telefon yere düşüyor ve ben kızımın dövülme seslerini duydum. Hemen taksiye binip okula gittim. O telaşla çocuğumu aradım. Kızımı döven diğer öğrenciyi buldum, neden böyle bir şey yaptıklarını sordum. Okulun kamera kayıtları var, çocuklara temas etmeden durumu sordum. Çocuğumu o halde görünce, sağlık çalışanı olduğum için ilk müdahaleyi ben yaptım, parmağının kırıldığını anladım. Sonra hastaneye götürdüm ve darp raporunu aldım” dedi.

 

10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldı

 

‘KEMİKLERİNİN AĞRISINDAN İĞNE İLE UYUTUYORUM’

Kızının darbedilmesiyle ilgili polise giderek şikayetçi olacağını söyleyen Deniz M., “Olaydan sonra kızım okula devam etti. Kızım okul yönetimi tarafından beni arandığı için suçlanmış. Beni de okula koşarak girdiğim için suçluyorlar. Benden özür beklediler. Kızım 2 doktor tarafından muayene edilip, parmağının kırıldığı, saçlarının koparıldığı, dizlerinin kanlar içerisinde olduğu rapor edildi. Bu raporu bile yalanladılar ama, basın mensuplarına haber verdiğimi söylediğimde Müdür Bey beni arayıp özür diledi. Benim çocuğumun raporlu olduğu ağızlarına bile alınmadı. Çocuğumu günlerdir kemiklerinin ağrısından, iğneyle uyutuyorum. Böyle bir adaletsizlik var mı? Sizden adalet bekliyorum. Müdür bana, ‘Sizin zararınız neyse karşılayalım’ diyor. Yasal yollarla adaleti arayacağım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu” diye konuştu.

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