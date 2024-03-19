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Mert Müldür’ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım

Mert Müldür’ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mart 2024 - 9:47

Trabzonspor taraftarının arasında kalan Mert Müldür’ün sevgilisi Koprena Andjela flaş bir paylaşım yaptı.

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Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

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Papara Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazanırken maçta yer yerinden oynadı.

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Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım - Sayfa 3

Son düdüğün çalması ile birlikte sahaya atlayan bazı Trabzonsporlu taraftarlar galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyunculara saldırmaya başladı.

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Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım - Sayfa 4

Mert Müldür’ün kick boksçu sevgilisi Koprena Andjela’dan flaş bir paylaşım geldi.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla korkusunu dile getiren Koprena Andjela, Mert’in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına “Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer” notunu düştü.

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Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım - Sayfa 23
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Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım - Sayfa 24
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Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım - Sayfa 25
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Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden kalpleri durduran paylaşım - Sayfa 26

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