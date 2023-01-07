Bakan Kurum afetzedelere konuk oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde afetzedeler Boz Ailesi’nin evine konuk oldu, Fatma Deniz ile sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında evleri yanan vatandaşları TOKİ eliyle yapılan yeni konutlarında ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyarette bulunduğu evlerde çocuklara çeşitli hediyeler verirken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Güzelyalı Mahallesi’nde yangından etkilenen ve yeni evlerine kavuşan Boz Ailesi’nin misafiri olan Bakan Kurum ve beraberindekiler, burada ailenin hazırladığı yer sofrasının konuğu oldu. Ünzile Boz ve eşi Ahmet Boz ile yangın afetinden bugüne yaşanan süreçle ilgili sohbet ettiler.

Bakan Murat Kurum, daha sonra Ulukapı Mahallesine geçerek burada yangın afeti sonrasında inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yangında zarar gören evlerin yerine yenilerini bir yıl içerisinde yenilediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın burada an be an takibi olduğu, ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa bil fiil kendisi de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak, üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz. Sizlerin dualarını alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu.” dedi.

“ESKİ MUHTARDAN BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR: BÖYLE HİZMETİ KİMSE YAPMADI”

Bakan Kurum, ziyarette bulunduğu evlerde çocuklara oyuncak hediye etti ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakan Kurum, ziyaret sırasında Güzelyalı Mahallesi’nde çok eski yıllarda muhtarlık yapan Hasan Boz ile bir süre sohbet etti. Eski muhtar Hasan Boz, Yangın afeti sonrasında Güzelyalı Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bundan iyisi olamaz, muhtarlık yaptım ben. Sizlerin verdiği hizmeti hiç biri vermedi. DSP’de, CHP’de, hepsinin döneminde muhtarlık yaptım ben. O dönemde, buraya Köy Hizmetleri’nin aracını getirdik, iki gün sonra gittiler, bir gün çalışmadılar. Bunu da gördük biz. Yani burada siyaset, politika konuşmuyoruz. Ben gerçekleri, başımdan geçenleri konuşuyorum.” dedi.

Sohbet sırasında burada bulunan bir Ahmet Boz ise, “Bizim devletimizden zarar gelmez. Bir sene evvelden dediğin gibi de Allah bin kere razı olsun sizden, Cumhurbaşkanımızdan.” dedi.