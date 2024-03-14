Bakan Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir polis memuru daha şehit oldu
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’taki programının ardından meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran’ın vefat ettiğini duyurdu. Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli olduğu araçla kaza yaparken, maalesef hayatını kaybetti. Bu üzücü olayla birlikte, kazada şehit sayısı 2’ye yükseldi. Bakan Yerlikaya, şehit polis memurlarına Allah’tan rahmet dilerken, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu.