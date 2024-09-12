Canlı yayında ‘Bir şey gördüm söyleyemiyorum’ diyerek ağlamıştı

Türkiye, 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta Kur’ân kursundan dönerken kaybolan Narin Güran’ın cesedi, evinin 1.5 kilometre uzağındaki derede, bir çuvalın içinde bulundu.

“BİR ŞEY GÖRDÜM SÖYLEYEMİYORUM” DEMİŞTİ

Narin’in kaybolmasından bir gün önce TV100 muhabiri Canan Altıntaş, “Benim de bir çocuğum var ve bir saat bile ulaşamadığımda ne kadar endişelendiğimi anlayabilirim. Narin’in sesini duyurmak istediğini bilmiyorum. İyi haberler vermeyi umuyordum, ama olayın sonrasında mı bırakıldığını, buna dair bilgim yok. Sabah haberi duyduğumda şoka girdim. Narin’in yaşamadığını hissetmiştim. Bir şey gördüm ama detay veremiyorum çünkü bu soruşturmaya zarar verebilir. O köydeki herkesle tanıştım ve söylediklerim soruşturmayı etkileyebilir” demişti.

“KAPININ ÖNÜNDEKİ KADINLAR…”

Bugün Diyarbakır’dan yayına bağlanan Altıntaş, Narin’in bulunmasından bir gün önce köydeki bazı kadınların kapı önünde Yasin okuduğunu belirtti. Altıntaş, “Yasin genellikle ölüler için okunur” açıklamasında bulundu.