Bakan Bilgin’den asgari ücrete zam mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız” dedi.

Asgari ücrete yapılacak zamlara ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “2023’e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar” programında açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin “Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız” ifadesini kullandı.

Bilgin ayrıca, maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamında, daha önce 1 kişi sınırlandırılması uygulamasının kaldırılacağını da açıkladı.