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Bakan Bilgin’den ‘asgari ücret’ açıklaması: Rakam telaffuz etmek doğru değil

Bakan Bilgin’den ‘asgari ücret’ açıklaması: Rakam telaffuz etmek doğru değil
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2022 - 13:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin Komisyon kararıyla belirlendiğini hatırlatarak, “Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim, kasım, aralık ayları sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve Komisyon karar verecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret artış oranıyla ilgili, “Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” dedi.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücret artış oranına ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine, “Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. ‘Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak’, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp ’20 bin olacak’ diyeyim. Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz” diye konuştu.

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Bakan Bilgin, ‘gelir vergisi’ tartışmalarıyla ilgili soruya da “Gelir vergisiyle ilgili maliye bakanımız ile görüştük, o konuda çalışıyoruz” cevabını verdi.

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