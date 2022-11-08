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Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Merakla beklenen soruyu yanıtladı…

Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Merakla beklenen soruyu yanıtladı…
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08 Kasım 2022 - 13:55

Bakan Vedat Bilgin, “Asgari ücret benim açıklayacağım veya siyasi vekillerin açıklayacağı bir konu değil. Komisyon var aralık ayında toplayacağım” dedi.

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