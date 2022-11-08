Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Merakla beklenen soruyu yanıtladı…

Bakan Vedat Bilgin, “Asgari ücret benim açıklayacağım veya siyasi vekillerin açıklayacağı bir konu değil. Komisyon var aralık ayında toplayacağım” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının beklenmesi gerektiğini söyledi.
Bilgin, geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı, bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek sorusuna “Asgari ücret benim açıklayacağım veya siyasi vekillerin açıklayacağı bir konu değil. Komisyon var aralık ayında toplayacağım. Orada konuşacağız” dedi.
Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesi ilgili “Bugün sunum yapmadık sözleşmelilerle ilgili. Mevzu bahis olmadı. Kamu kuruluşları ile görüşüyoruz yeni 1-2 şey daha var. Bazı kamu kuruluşların talepleri var sözleşmeliler için. Onları ele alıp, onların durumun inceliyoruz. 500 bin civarı biraz aşağı biraz yukarı” ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, ayrıca asgari ücret için işverene ek destek verilecek mi sorusuna aralık ayındaki toplantıyı işaret ederek “Onların hepsi orada konuşulur” dedi. Vedat Bilgin, geçici taşeronlar konusunda “Onlar şu anda çalışma konumuz değil. Sözleşmede yeni kamu kuruluşlarından talepler geldi onlara bakıyoruz” diye konuştu.