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Yayına geç başlamıştı! Müge Anlı nedenini açıkladı!

Yayına geç başlamıştı! Müge Anlı nedenini açıkladı!
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18 Kasım 2022 - 15:56
Gazeteci Müge Anlı, evde köpeğiyle oynadığı sırada kaza geçirdi. Dudağından yaralanan Anlı’ya dikiş atıldı.

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Yayına geç başlamıştı! Müge Anlı nedenini açıkladı!
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