Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma Artık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT canlı yayınında, düşük faiz politikasının devam edeceği ve bununla birlikte enflasyonunda da gerileyeceğine dair açıklamalarının ardından dolar kuru 13,85 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Dolar kurundaki yükselişin ardından muhalefet de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“TRT’nin bu gece Erdoğan ile sergilediği müsamere, TRT tarihinin en pahalı prodüksiyonu oldu. Erdoğan ile yapılan müsamere dış borç yükümüzü sadece 2 saatte 192 milyar lira artırdı. Hep ne diyorum: Çakma doktor candan eder, Çakma imam dinden eder, Çakma ekonomist parayı pul eder.”