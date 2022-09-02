Bakan Akar’dan Ege’de gövde gösterisi: F-16 ile özel uçuş

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile gittiği Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının “2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı”nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile gittiği Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının “2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı”nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.

Bakan Akar, uçuş için “Her zaman her yerde” parolasıyla görev yapan 113’üncü Filo Komutanlığına geldi. “Ceylan” çağrı adına sahip Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Bakan Akar daha sonra uçuşa yönelik “Ceylan Filo Lider Brifingi” aldı.

Uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına geçti.

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Bakan Akar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16‘nın kokpitine geçti.

Kontroller sonrasında Bakan Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi’nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik ederek 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

“ÇANAKKALE RUHU İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Bakan Akar ve Komutanlar, Şehitler Abidesi’ni selamladı. Bakan Akar, burada “Ceylan 30” çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek “Başta Çanakkale’de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bakan Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.