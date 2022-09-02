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Alanya’da korkutan otel yangını: Kontrol altına alındı

Alanya’da korkutan otel yangını: Kontrol altına alındı
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02 Eylül 2022 - 12:28

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelin çatısında yangın çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, otelde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kestel Mahallesi’ndeki bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, itfaiye erlerine ilk yardımda bulundu.

 

Alanya’da korkutan otel yangını: Kontrol altına alındı

 

Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma sürüyor.

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