Bahçeli’nin tepkisi sert oldu!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları sonuçlandı. Dün sabah saat 08.45 sıralarında, Narin Güran’ın kıyafetleriyle birlikte Eğertutmaz Deresi kenarında, üzeri taşlarla gizlenmiş bir çuval içinde ölü bulunduğu açıklandı.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde, Narin Güran’ın ailesi dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin’in annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G.’nin eşi de bulunuyor.

BAHÇELİ’DEN TEPKİ VE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Narin Güran’ın ölümüne dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri ve en ağır şekilde cezalandırılmaları sağlanmalıdır.”

ŞEHİTLERİMİZİ DE ANDI

Bahçeli, ayrıca Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahramanlar için de başsağlığı diledi. “Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun.” şeklinde bir mesaj paylaştı.