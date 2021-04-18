Semra Özal: Zehir Bulundu Ama Kim Verdi Bulunamadı

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı son gününü anlatan Semra Özal, “O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı.” ifadelerini kullandı.

Turgut Özal’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Semra Özal, eşini, son anlarını, ölümünün 28. yılında anlattı.

Özal, “O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı. Ambulans beklenmedi, arabaya kondu. Bahçede bir ambulans vardı ama mostralık duruyordu. Ne şoförü vardı ne de çalışıyordu.

Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını da sanmıyorum. Hatta ‘Özal geliyor’ denince ziyarete geldiğini sanmışlar. Ben de arkadan araba ile takip ettim. Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı.” değerlendirmesinde bulundu.