HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Semra Özal: Zehir Bulundu Ama Kim Verdi Bulunamadı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Semra Özal: Zehir Bulundu Ama Kim Verdi Bulunamadı
20 views
18 Nisan 2021 - 11:10
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı son gününü anlatan Semra Özal, “O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı.” ifadelerini kullandı.

Turgut Özal’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Semra Özal, eşini, son anlarını, ölümünün 28. yılında anlattı.

Özal, “O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı. Ambulans beklenmedi, arabaya kondu. Bahçede bir ambulans vardı ama mostralık duruyordu. Ne şoförü vardı ne de çalışıyordu.

Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını da sanmıyorum. Hatta ‘Özal geliyor’ denince ziyarete geldiğini sanmışlar. Ben de arkadan araba ile takip ettim. Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’da 5,9 büyüklüğünde depremİran’da 5,9 büyüklüğünde deprem
Fatih Terim’den Mustafa Cengiz’e cevapFatih Terim’den Mustafa Cengiz’e cevap
Mustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı gönüllüsü olduMustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı gönüllüsü oldu
“Bunu kim yaparsa ikametini iptal ederim, acımam!”“Bunu kim yaparsa ikametini iptal ederim, acımam!”
Yeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdiYeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zihinsel engelli Sibel Kılınç’tan 2 gündür haber yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Semra Özal: Zehir Bulundu Ama Kim Verdi Bulunamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kalın’dan Erkan Oğur’a: Canı Sağ Olsun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İran’da 5,9 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Terim’den Mustafa Cengiz’e cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı gönüllüsü oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Bunu kim yaparsa ikametini iptal ederim, acımam!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu iller İçin Uyarı! Çamur Yağacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’ya Karadeniz’den Abluka
SON DAKİKA HABERLERİ
Zihinsel engelli Sibel Kılınç’tan 2 gündür haber yokNisan 18, 2021-11:25 am
Semra Özal: Zehir Bulundu Ama Kim Verdi BulunamadıNisan 18, 2021-11:10 am
Kalın’dan Erkan Oğur’a: Canı Sağ OlsunNisan 18, 2021-10:40 am
İran’da 5,9 büyüklüğünde depremNisan 18, 2021-10:34 am
Fatih Terim’den Mustafa Cengiz’e cevapNisan 18, 2021-10:32 am
Mustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı gönüllüsü olduNisan 18, 2021-10:29 am
“Bunu kim yaparsa ikametini iptal ederim, acımam!”Nisan 18, 2021-10:23 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.