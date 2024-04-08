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Bahçeli’nin sağ kolundan Cumhur İttifakı’nı karıştıracak açıklama: 31 Mart’tan önce 14 Mayıs’ta kaybetmeliydik

Bahçeli’nin sağ kolundan Cumhur İttifakı’nı karıştıracak açıklama: 31 Mart’tan önce 14 Mayıs’ta kaybetmeliydik
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Nisan 2024 - 15:16
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşın Cumhur İttifakı’na gecikmiş bir fatura kestiğini savundu. “Bu uyarıyı genel seçimlerde de yapma niyetindeydi vatandaş ama Cumhur İttifakı’nın karşı tarafına baktığında ülkenin güvenliğini emanet edemedi” diyen Karakaya, “Vatandaşımızın genel seçimlerde yapmadığı uyarıyı bu yerel seçimlerde gördük. Gecikmiş bir fatura olarak düşünebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sonuçlarını Kanal 7’de Başkent Kulisi programında değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Genel seçimin dinamikleriyle yerel seçimlerin dinamikleri farklı” diyen Karakaya “Bu uyarıyı genel seçimlerde de yapma niyetindeydi vatandaş ama Cumhur İttifakı’nın karşı tarafına baktığında ülkenin güvenliğini emanet edemedi. Vatandaşımızın genel seçimlerde yapmadığı uyarıyı bu yerel seçimlerde gördük. Gecikmiş bir fatura olarak düşünebilirsiniz” şeklinde konuştu.

İşte Karakaya’nın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırlar:

“GENEL EKONOMİK DURUMLA ALAKALI”

“Her seçim ve seçim sonrasında olduğu gibi algı yönetimi devreye girer, herkes kendisini başarılı gösterme girişimlerinde bulunur. Bu yerel seçimler aslında çok faktörlü, çok değişkenli bir seçim. Yerel seçimlerin kendilerine has özellikleri var, çok adaylı bir seçim. Belediye başkanlığı seçimleri çoğunluk sistemiyle belirlenir. Belediye başkanlıklarında alınan oylar, genel ekonomik durumla ve özellikle de adaylarla bağlantısı var. Bu açıdan bakıldığında çoğunluk sistemine göre belirlenen sonucu kaybetmiş olabilir bir siyaseti parti ama bir hezimet olarak algılamamak lazım.

“GENEL SEÇİMLERDE YAPILMAYAN BİR UYARIYDI”

Siyaset devamlılık arz ediyor, biz genel seçimlerin ardından yine sahalardaydık. Burada gördüğümüz şey şu, aslında genel seçimlerde de bir uyarı vardı. Genel seçimin dinamikleriyle yerel seçimlerin dinamikleri farklı. Bu uyarıyı genel seçimlerde de yapma niyetindeydi vatandaş ama Cumhur İttifakı’nın karşı tarafına baktığında ülkenin güvenliğini emanet edemedi. Vatandaşımızın genel seçimlerde yapmadığı uyarıyı bu yerel seçimlerde gördük. Gecikmiş bir fatura olarak düşünebilirsiniz.

Türkiye haritasına baktığınız zaman birileri kalkıyor karşı taraf için hezimet olarak değerlendiriyor. 51 ilde İl Genel Meclisi üyeliği seçimleri yapılıyor. Seçim sonuçları çıkınca belli kesimler belli maksatlarla ya da cahillikle bir algı oluşturmaya çalışıyor.

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