İyi Parti İl Başkanı Kavuncu’ya Saldıran Kişi Yakalandı

Kavuncu dün Halk TV’de katıldığı program sonrası Bakırköy’de yumruklu saldırıya uğramıştı.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05:30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu’ya geçmiş olsun diyoruz.”

Kavuncu’nun ‘koruma kararı’ İçişleri Bakanlığı’nca kaldırılmıştı.