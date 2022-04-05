İmamoğlu Ulaştırma Bakanı İçin Allah Akıl Versin Dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu için sert ifadeler kullandı.

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu için çok sert ifadeler kullanan İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu’nun daha önce kendisinin genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu’nun aldığı kararlara tepki gösteren İmamoğlu, “Allah sana akıl versin. Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun. Yazık! Bu şehre ihanet ediyorsunuz.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NA SERT TEPKİ: İHANET EDİYORSUN, YAZIK!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sert sözlerle yüklenen İmamoğlu “Benim olmayan bertaraf olsun’ bu akıl. Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun. Yazık! Bu şehre ihanet ediyorsunuz. Yarın bir daha UKOME yapacağız, olmadı bir daha esnaf batsın mı? İstanbul kabusları olmuş. Belki de İstanbul’da bizim bulamadığımız kafalarında çok farklı bir planları vardı. İstanbul’u kaybetmek bu planları çok büyük bir sekteye uğrattı.” dedi.

Küçükkaya’nın “Şimdiye kadarki belediye başkanlığı dönemine bir puan vermesini” istediği İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“7,5’dan 8 veririm kendime. Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu.”

İSKİ’NİN SUYA ZAM TALEBİ

İSKİ’nin suya zam talebiyle ilgili de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İSKİ ocak-şubat-mart aylarında her ay 300 milyon lira zarar ediyor. Niçin? Seçildik 2019 mart. 3 yıldır İBB’nin kurumu İSKİ’ye zam neredeyse verilmedi. İBB 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. Melen’den su basıyoruz. Elektrik maliyeti çok büyük. Şuanda 3 milyarı aştı elektrik maliyeti.

“FİYAT ARTIŞININ KAYNAĞI…”

170 milyon lira olan doğal gaz maliyeti 570 milyon liraya çıktı. Zam meselesinin kaynağı belediye olamaz ki ekonomi yönetimi. Ekonomideki fiyat artışlarının kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir.”