Fransa Savaş Gemileri Burnumuzun Dibinde !

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Yunan ordusunun modernizesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan tasarı, Washington’ın donanma gemileri için de devreye girmesini gündeme getiriyor. Tasarıdaki en dikkat çekici yer ise, Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan’a verilmesi oldu. Yunan medyası, ‘ABD’den Türkiye’ye sesli mesaj’ başlıklarıyla tasarıyı duyurdu.