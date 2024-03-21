Bahar dizisinin son bölümünü birlikte izlediler

Diziye olan ilgilerini Instagram üzerinden paylaşan Müftüoğlu, “Bu gece ‘Bahar’ gecesi yaptık” ifadesini kullandı.

Dizide ‘Bahar’ karakterini canlandıran Demet Evgar, başroldeki performansıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun kepekli ve normal ekmekle hazırladığı tostları yerken çekilmiş bir fotoğrafını “Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu’m” notuyla paylaşarak, Aksu’nun sağlığına dair endişeleri giderdi.

Müftüoğlu, Aksu’nun hastane bilekliği takılı kolunun sadece rutin bir kontrol için olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, Show TV’de yayınlanan ‘Bahar’ dizisinin son bölümünü izlemek üzere dün gece bir araya gelmesi dikkat çekti.

‘Bahar’ dizisinin son bölümünü