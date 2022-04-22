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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok”

Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok”
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22 Nisan 2022 - 14:37
Number1 Türk FM‘de yayınlanan Number1 Star programının bu haftaki konuğu şarkıcı Aynur Aydın oldu. DJ Kadir Çetin’in sunuculuğunu yaptığı programda Aynur Aydın birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 1

DJ Kadir Çetin’in sunuculuğunu yaptığı programda Aynur Aydın birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 2

“BİZİM ÜLKEDE AHLAK BEKÇİSİ ÇOK”

İddialı klipleriyle adından söz ettiren Aynur Aydın’dan meslektaşları Gülşen ve Aleyna Tilki’ye de destek gecikmedi.

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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 3

Aydın, sahne kıyafetleri ve kliplerinden dolayı sürekli eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcılar hakkında “Kendi bedenleri kendi kariyerleri beğenmeyen izlemesin. Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” dedi.

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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 4

Şarkıcı Aynur Aydın, DJ Kadir Çetin’in ‘Hiç estetiğin var mı?’ sorusuna ise “Düzenli olarak dudaklarıma botoks yaptırıyorum. Burnumda hafif bir yamukluk var onu yaptırmak istiyorum ama korkuyorum.” yanıtını verdi.

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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 5
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 6
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 7
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 8
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 9
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 10
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 11
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 12
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 13
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 14
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 15
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Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” - Sayfa 16
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