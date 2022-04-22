Aynur Aydın’dan Gülşen ve Aleyna Tilki’ye destek! “Bizim ülkede ahlak bekçisi çok”

Şarkıcı Aynur Aydın, DJ Kadir Çetin’in ‘Hiç estetiğin var mı?’ sorusuna ise “Düzenli olarak dudaklarıma botoks yaptırıyorum. Burnumda hafif bir yamukluk var onu yaptırmak istiyorum ama korkuyorum.” yanıtını verdi.