Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku…

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldı.
Ayrılıktan sonra Aral, eski aşkına göndermelerde bulunurken bir çirkin hareket daha gündeme geldi.
İddiaya göre Yiğit Marcus Aral eski sevgilisinin ABD’de kullandığı cep telefonu hattını hackledi.
Takvim’in haberine göre Yiğit Marcus Aral, hacklediği telefon üzerinden Şevval Şahin’in tanıdıklarına son derece çirkin mesajlar attı.
Hatta söz konusu mesajların içerisinde cinsel içerikler de yer aldı.
Bunu öğrenen güzel model ise dün açıklama yaptı.
Şevval Şahin, açıklamasında “Amerika hattımdan gelen mesajlara itibar etmeyin. Telefonum hacklendi” ifadelerini kullandı.
Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları…