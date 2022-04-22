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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku…

Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku…
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22 Nisan 2022 - 14:26
Şevval Şahin ile ayrılan Yiğit Marcus Aral eski sevgilisini rahat bırakmıyor. Daha önce eski aşkına eskort göndermesi yapan Aral şimdi de iddialara göre telefonunu hackledi ve kayıtlı kişilere çirkin mesajlar attı.

Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 1

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldı.

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 2

Ayrılıktan sonra Aral, eski aşkına göndermelerde bulunurken bir çirkin hareket daha gündeme geldi.

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 3

İddiaya göre Yiğit Marcus Aral eski sevgilisinin ABD’de kullandığı cep telefonu hattını hackledi.

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 4

Takvim’in haberine göre Yiğit Marcus Aral, hacklediği telefon üzerinden Şevval Şahin’in tanıdıklarına son derece çirkin mesajlar attı.

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 5

Hatta söz konusu mesajların içerisinde cinsel içerikler de yer aldı.

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 6

Bunu öğrenen güzel model ise dün açıklama yaptı.

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 7

Şevval Şahin, açıklamasında “Amerika hattımdan gelen mesajlara itibar etmeyin. Telefonum hacklendi” ifadelerini kullandı.

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 8

Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 9
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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 10
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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 11
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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 12
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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 13
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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 14
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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 15
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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku… - Sayfa 16
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