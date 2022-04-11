Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Zehra Güneş’in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi!

Zehra Güneş’in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi!
0 views
11 Nisan 2022 - 16:34

Zehra Güneş’in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi!

Voleyboldaki performansıyla kendinden bahsettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Zehra Güneş, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü voleybolcunun fotoğrafına ilk tepki sevgilisinden geldi.

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 1

 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, spor kariyeri haricinde özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor.

130

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 2

VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olan ve paylaşımları ile beğeni toplayan Güneş, sosyal medyada sık sık paylaşım yapan isimlerden biri.

230

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 3

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Türkiye’deki hayranları dışında binlerce yabancı hayranı da bulunan Zehra Güneş’in dikkat çeken paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağıyor.

330

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 4

22 yaşındaki voleybolcu, daha önce imajını değiştirmiş ve saçlarını kahkül şeklinde kestirmişti.

430

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 5

GÖBEĞİ AÇIK POZU OLAY OLDU!

Milli voleybolcu, bu kez son paylaşımıyla olay oldu.

530

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 6

Instagram’dan göbeğini açıktan bırakan bluzuyla verdiği pozunu paylaştı.

630

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 7

1,97 boyundaki başarılı sporcuya sevgilisi Eren Dişli’den de yanıt geldi.

730

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 8

Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş’in paylaşımı, hayranları tarafından yoğun beğeni aldı.

830

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 9

İşte o paylaşım ve Eren Dişli’den gelen yorum…

930

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 10

1030

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 11

1130

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 12

1230

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 13

1330

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 14

1430

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 15

1530

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 16

1630

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 17

1730

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 18

1830

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 19

1930

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 20

2030

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 21

2130

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 22

2230

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 23

2330

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 24

2430

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 25

2530

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 26

2630

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 27

2730

Zehra Güneş'in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi! - Sayfa 28
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kareKerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare
Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi! Cem Garipoğlu’un mezarı açılacak mı?Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi! Cem Garipoğlu’un mezarı açılacak mı?
Ebru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdiEbru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdi
Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’den son bilgilerHavalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’den son bilgiler
Rusya’nın yeni hedefini açıkladı… Zelenski’den flaş uyarıRusya’nın yeni hedefini açıkladı… Zelenski’den flaş uyarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zehra Güneş’in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi! Cem Garipoğlu’un mezarı açılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TGRT Ankara temsilciliğine hangi deneyimli gazeteci getirildi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhur İttifakı’nda “ekonomi krizi”: “Tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Motorine indirim geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Demirtaş’tan Savcı Sayan’a sert gönderme! ‘Ekonominin E’sinden anlamamak…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !