Zehra Güneş’in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi!
Voleyboldaki performansıyla kendinden bahsettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Zehra Güneş, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü voleybolcunun fotoğrafına ilk tepki sevgilisinden geldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, spor kariyeri haricinde özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor.
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VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olan ve paylaşımları ile beğeni toplayan Güneş, sosyal medyada sık sık paylaşım yapan isimlerden biri.
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PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR
Türkiye’deki hayranları dışında binlerce yabancı hayranı da bulunan Zehra Güneş’in dikkat çeken paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağıyor.
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22 yaşındaki voleybolcu, daha önce imajını değiştirmiş ve saçlarını kahkül şeklinde kestirmişti.
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GÖBEĞİ AÇIK POZU OLAY OLDU!
Milli voleybolcu, bu kez son paylaşımıyla olay oldu.
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Instagram’dan göbeğini açıktan bırakan bluzuyla verdiği pozunu paylaştı.
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1,97 boyundaki başarılı sporcuya sevgilisi Eren Dişli’den de yanıt geldi.
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Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş’in paylaşımı, hayranları tarafından yoğun beğeni aldı.
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İşte o paylaşım ve Eren Dişli’den gelen yorum…
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