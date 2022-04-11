Zehra Güneş’in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi!

Voleyboldaki performansıyla kendinden bahsettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Zehra Güneş, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü voleybolcunun fotoğrafına ilk tepki sevgilisinden geldi.