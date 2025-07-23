İsrailli Muhalif Liderden Türkiye’ye Eurofighter Tepkisi

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için yürüttüğü girişimlere karşı sert bir tepki gösterdi. Lapid, Türkiye’nin İngiltere ve Almanya ile yaptığı görüşmeler sonucu bu ülkelere jet satışının gerçekleşmesini “İsrail için tehlikeli bir gelişme” olarak değerlendirdi. Lapid, İsrail hükümetini ise sürece müdahale etmemekle suçladı ve bu konuda acil adım atılması gerektiğini savundu.

Lapid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Orta Doğu’daki en büyük donanma gücüne sahip olduğunu ve şimdi de hava kuvvetlerinde güç dengesini değiştirmeyi hedeflediğini vurguladı. İsrailli lider, “Eğer İsrail’de işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümet olsaydı, bu satış çoktan engellenmiş olurdu.” ifadelerini kullandı. Lapid ayrıca, Türkiye’nin bölgede askeri anlamda güçlenmesinin İsrail açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Türkiye ise savunma sanayisini güçlendirmek için Eurofighter Typhoon tedariki konusunda Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere konsorsiyum ülkeleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Eurofighter Typhoon jetlerinin Türkiye’ye satışı için konsorsiyumda yer alan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın onayı gerekiyor. Türkiye’nin yaklaşık 40 adet Eurofighter satın almak istediği, bu adımın ise hem askeri hem de diplomatik alanda dikkatle takip edildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile Eurofighter alımı konusunda müzakerelerin olumlu ilerlediğini dile getirmişti. Türkiye’nin bu hamlesi, bölgesel güç dengelerini değiştirecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.

İsrail’de ana muhalefetin lideri olan Lapid’in çıkışı, İsrail-Türkiye ilişkilerinde savunma sanayi ekseninde yeni bir tartışmanın kapısını aralarken, Eurofighter konsorsiyumundaki ülkelerin vereceği kararlar ise merak konusu olmaya devam ediyor.