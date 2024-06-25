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Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu!

Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Haziran 2024 - 16:33
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre, nisanda konut fiyatları yıllık yüzde 48,42 ile Ekim 2021’den bu yana en yavaş artışı kaydetti. Fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı.

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