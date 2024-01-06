Ayla Algan son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta oyuncu tabuta sarılıp veda etti

Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden usta oyuncu Ayla Algan için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor. Arkadaşının ölümüyle kahrolan oyuncu Aliye Uzunatağan, törende tabuta sarılarak duygusal anlar yaşadı.
87 yaşındaki usta oyuncu Ayla Algan evinde senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Ayla Algan’ın ani ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Sanatçı için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor.
TABUTUNA SARILDI
Ayla Algan’ın dostları ve öğrencilerinin hazır bulunduğu törende; Polonyo’daki Sopot Festivali’nden görüntülere de yer verildi. Törende duygusal anlar yaşayan Kızılcık Şerbeti’nin yıldız oyuncusu Aliye Uzunatağan, şu ifadeleri kullandı: “Ben onu gülerek, severek, ona hayran büyüdüm. Aliye abla tam bir sanatçıydı. Bana ölümden korkmamayı Ayla Abla öğretti. Ölüm bir uyku bak Shakespeare’e kaç yıl öncesinden derdi. Sonra büyüdük, arkadaş olduk. Kadınca konuları konuşmaya başladı. İnsanın iyi bir oyuncu olmayı için egolarını yok etmesi gerektiğini söylerdi. Ben de yok ettim.”
“O kadar çok soru sormayı öğretti ki.. O benim hem hocam oldu, hem ablam oldu. O kadar güzel sesi vardı ki…O kadar iyi bir insandı ki… Saf insandı. Nurlarda uyusun. Ödülleri çok umursamazdı, bana da ‘umursama’ derdi. Bunlar bizi şımartabilir, egomuzu büyütebilir derdi. Ben de ortaya koymam ödüllerimi… O kadar çok şey öğrendim ki ondan. Seni çok çok özleyeceğim. Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben? Canım benim!” Uzunatağan daha sonra arkadaşı Algan’ın tabutuna sarılarak veda etti.
NEDİM SABAN: AYLA ALGAN’IN YAPMAK İSTEDİKLERİNİ YAPARAK DEVAM EDİN
Oyuncu Nedim Saban ise konuşmasında şunları söyledi: “Bugün sadece Ayla Algan’ı değil, Muhsin Ertuğrul’un çocuğunu uğurluyoruz. Kendisi ile 1982 yılında tanışmıştım. 15 dakika konuştum, hayatımı değiştirdi o konuşma benim.Üniversitede hocalık yaptığımda öğrencime ‘Benim dersimden istediğin kadar kaç, Ayla Algan’a git’ dedim. Muhsin Ertuğrul’un çocuğu olmak ne demek? Tiyatronun ışığını yansıtabilmek demek…Ben öğrencilerine şunu söylemek istiyorum, Ayla Algan’ın yapmak istediklerini yaparak devam edin.”
Ayla Algan’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
AYLA ALGAN KİMDİR?
Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Vedat Kasman, annesinin adı modacı Nevzat Kasman’dır. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre’nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre’yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan “Koca Öküz” adlı şarkısı olmuştur.
Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan Dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. Tiyatro alanında eğitmenlik yapmaya, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam etmektedir. 1972’de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide “Anadolu Selçuklu” karakterini canlandırmıştır.