AY’DAN DÜNYA’YA TARİHİ BİR YOLCULUK

Ünlü bilim insanı Prof. Mahesh Anand, Çin’in uzay görevleriyle topladığı Ay taşı örneklerini İngiltere’ye getiren ilk bilim insanı oldu. “Altın tozundan daha değerli” sözleriyle tanımlanan bu örnekler, Ay’ın kökenine ve Dünya’nın erken oluşumuna dair önemli ipuçları taşıyor.

Dünya bilim tarihinde bir ilke imza atan uzay jeoloğu Prof. Mahesh Anand, Çin’in 2020 yılında gerçekleştirdiği Chang’e 5 uzay göreviyle toplanan Ay taşı örneklerini ödünç alarak İngiltere’ye getirmeyi başaran ilk bilim insanı oldu. Bu nadir toz tanecikleri, şu anda Milton Keynes’teki yüksek güvenlikli bir araştırma merkezinde titizlikle korunuyor.

“ALTIN TOZUNDAN DAHA DEĞERLİ”

BBC’ye konuşan Prof. Anand, Çin’den gelen bu özel Ay örneklerini, bilimsel açıdan “altın tozundan daha değerli” olarak nitelendirdi. Profesör, “Dünyada hiç kimsenin Çin’deki bu örneklere doğrudan erişimi yoktu. Bu büyük bir onur ve ayrıcalık” ifadelerini kullandı.

4,5 MİLYAR YILLIK GİZEMLER AYDINLATILACAK

Profesör Anand ve ekibi, bu örnekleri lazerle inceleyerek, Ay’ın nasıl oluştuğuna ve Dünya’nın erken dönemine dair varsayımları test etmeyi amaçlıyor. Özellikle “Ay, Dünya’nın Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpışması sonucu oluştu” teorisinin doğruluğu bu analizlerle sınanacak.

ÖRNEKLERİN YOLCULUĞU: CHANG’E 5 BAŞARISI

Söz konusu toz parçacıkları, Çin’in 2020 yılında gerçekleştirdiği Chang’e 5 göreviyle Mons Rümker adlı volkanik bölgeden robotik bir kol aracılığıyla toplandı. 2 kilometrelik yüzey örnekleri, kapsül aracılığıyla Dünya’ya getirildi. Bu, 1976’daki Sovyet görevinden bu yana ilk başarılı Ay örneklemesi oldu.

Çin, bu materyalleri şimdiye dek sadece yedi uluslararası bilim insanına teslim etti. Prof. Anand, Pekin’de düzenlenen resmi törende örnekleri teslim aldı ve en güvenli taşıma yöntemi olarak “el bagajında” İngiltere’ye ulaştırdı.

“ÇİN BİZDEN ÇOK İLERİDE”

Anand, Çin’in uzay programına yaptığı yatırımları överek, “Neredeyse paralel bir evrende gibiydim. Çin, bu alanda bizden çok ileride” dedi. Anand’ın yürüttüğü bu araştırmanın, Ay bilimi ve gezegen oluşumuna dair ezberleri bozması bekleniyor.