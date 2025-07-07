Peñico: Peru’nun 3.500 Yıllık Kadim Şehri Keşfedildi

Peru’nun kuzeyinde 3 bin 500 yıllık kadim bir şehir keşfedildi. Arkeologlar, bu antik şehrin Pasifik kıyılarında, başkent Lima’nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Barranca bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Tarih öncesi döneme ışık tutan bu keşif, Peru’nun en eski medeniyetlerinden biri olan Caral uygarlığına ait önemli izler taşıyor. Uzmanlar, bu yerleşim yerinin milattan önce 1800 ile 1500 yıllarına ait olduğunu belirtti.

Kazılarda, halka açık dairesel bir alan, törensel yapılar, konutlar ve çeşitli kamusal alanlar ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, bu antik yerleşimin, Amazon bölgesi ve And Dağları’ndaki topluluklarla Pasifik kıyısı arasında bir ticaret ve kültür köprüsü görevi gördüğünü düşünüyor.

Bölgede sekiz yıl süren araştırmalar sonucu, insan ve hayvan figürlü kil heykeller, deniz kabuğundan yapılmış kolyeler ve ritüel amaçlı objeler de bulundu.

Bu antik şehrin, çevresel değişimlerden sonra Caral medeniyetinin devamı olarak şekillendiği öne sürülüyor.