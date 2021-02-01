Uzun süredir tatil için gittiği Ayvalık’ta olan Hülya Avşar, İstanbul’a bir döndü pir döndü. Önceki gün Etiler’de objektiflere yansıyan ve muhabirlerle konuşan Hülya Avşar, neşesi ve kahkahalarıyla Etiler sokaklarını inletti.
Röportaj sonrası alışveriş merkezine girerek eksiklerini almak isteyen Hülua Avşar, güvenlik engeline takıldı. Maskesini aracında unutan Avşar, görevlilerin maske aldıktan sonra AVM’ye girebildi.
“KAPATIN KAMERALARI” “Sizi özlemişim” diyen Avşar, “Arkadaşlar ne zamandır sizi görmüyorum, kapatın da şu kameraları biraz dedikodu anlatın bana. Hatta bir kahve ısmarlayayım size ama dedikodu yoksa kahve de yok” diyerek, herkesi gülümsetti.
İbrahim Tatlıses’in 13 yıl aradan sonra sahneye çıkacağı hatırlatılan Hülya Avşar, “İbrahim Tatlıses her şekilde sahneye çıkar” ifadelerini kullandı.
“SAHNELERİ ÖZLEMEDİM” Gazetecilerin “Sahneleri özlediniz mi?” sorusuna şaşırtan bir cevap veren Avşar, “Hayır sahneleri özlemedim. Doğru düzgün sahne mi var? Şimdikilere sahne diyemiyorum ben. Lokal desem daha doğru olur.” dedi.
Yakın zamanda müzikal projesiyle sevenleriyle buluşacağını belirten Hülya Avşar, “O kadar içime sinen bir iş oldu ki şuan müzikal oyunuma fokuslanmış durumdayım. 7-8 aydır onunla ilgili çalışmalarım sürüyor.” şeklinde konuştu.
“ÇOK AYIP” Gazetecilerin “Hayatınızda birisi olduğu söyleniyor?” sorusu üzerine esprili bir cevap veren Hülya Avşar, “Bir kişi mi diye konuşuluyor? Çok ayıp” diyerek gülümsedi.
Sosyal medyaya koyduğu iddalı pozları hakkında da konuşan Hülya Avşar, “Ben fotoğraf koydukça siz ‘Genç kızlara taş çıkardı’ başlığı atıyorsunuz. Herkes kendi yaşında kendine bakması gerek, gençlerle kıyaslamak hoş olmuyor.” dedi.
“Avşar, “Siz gazeteci olsanız o fotoğraflara ne başlık atardınız?” sorusuna ise, ‘Güzel kadın’ diye atardım” cevabını verdi.