Maskesini Unutan Avşar Kızına Güvenlik Maske Verdi

Uzun süredir tatil için gittiği Ayvalık’ta olan Hülya Avşar, İstanbul’a bir döndü pir döndü. Önceki gün Etiler’de objektiflere yansıyan ve muhabirlerle konuşan Hülya Avşar, neşesi ve kahkahalarıyla Etiler sokaklarını inletti.

Röportaj sonrası alışveriş merkezine girerek eksiklerini almak isteyen Hülua Avşar, güvenlik engeline takıldı. Maskesini aracında unutan Avşar, görevlilerin maske aldıktan sonra AVM’ye girebildi.

“KAPATIN KAMERALARI” “Sizi özlemişim” diyen Avşar, “Arkadaşlar ne zamandır sizi görmüyorum, kapatın da şu kameraları biraz dedikodu anlatın bana. Hatta bir kahve ısmarlayayım size ama dedikodu yoksa kahve de yok” diyerek, herkesi gülümsetti.

İbrahim Tatlıses’in 13 yıl aradan sonra sahneye çıkacağı hatırlatılan Hülya Avşar, “İbrahim Tatlıses her şekilde sahneye çıkar” ifadelerini kullandı.

“SAHNELERİ ÖZLEMEDİM” Gazetecilerin “Sahneleri özlediniz mi?” sorusuna şaşırtan bir cevap veren Avşar, “Hayır sahneleri özlemedim. Doğru düzgün sahne mi var? Şimdikilere sahne diyemiyorum ben. Lokal desem daha doğru olur.” dedi.