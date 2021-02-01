Yakın zamanda müzikal projesiyle sevenleriyle buluşacağını belirten Hülya Avşar, “O kadar içime sinen bir iş oldu ki şuan müzikal oyunuma fokuslanmış durumdayım. 7-8 aydır onunla ilgili çalışmalarım sürüyor.” şeklinde konuştu.

“ÇOK AYIP” Gazetecilerin “Hayatınızda birisi olduğu söyleniyor?” sorusu üzerine esprili bir cevap veren Hülya Avşar, “Bir kişi mi diye konuşuluyor? Çok ayıp” diyerek gülümsedi.

Sosyal medyaya koyduğu iddalı pozları hakkında da konuşan Hülya Avşar, “Ben fotoğraf koydukça siz ‘Genç kızlara taş çıkardı’ başlığı atıyorsunuz. Herkes kendi yaşında kendine bakması gerek, gençlerle kıyaslamak hoş olmuyor.” dedi.

“Avşar, “Siz gazeteci olsanız o fotoğraflara ne başlık atardınız?” sorusuna ise, ‘Güzel kadın’ diye atardım” cevabını verdi.