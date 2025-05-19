ŞÜKRAN OVALI’DAN RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Son dönemde ünlüler arasında hızla yayılan imaj değişikliği akımına başarılı oyuncu Şükran Ovalı da katıldı. Uzun yıllar boyunca uzun saçlarıyla özdeşleşen Ovalı, cesur bir kararla saçlarını kestirerek sosyal medyada adeta gündem oldu.

‘Bez Bebek’ dizisindeki “Merve” karakteriyle tanınan ve son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Şükran Ovalı, yeni tarzını “Saçlar gitti saçlar” notuyla takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımıyla büyük ilgi gören oyuncu, birçok takipçisinden olumlu yorumlar aldı. Hatta bazı kullanıcılar, Ovalı’nın yeni görünümünü Sezen Aksu’ya benzetti.

Ovalı’nın imaj değişikliği, sadece onunla sınırlı kalmadı. Son günlerde Demet Şener, Şevval Sam, Berfu Yenenler, Sibel Can, Birce Akalay, Ceyda Düvenci ve Hadise gibi birçok ünlü isim de saç stillerinde ve renklerinde değişikliğe giderek magazin gündemine oturdu.

Ünlü isimlerin bu radikal değişimleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken “değişim güzeldir” mesajı da pek çok takipçi tarafından desteklendi.