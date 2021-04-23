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Fatih Ürek: Baba olmak istiyorum

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Fatih Ürek: Baba olmak istiyorum
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23 Nisan 2021 - 11:15
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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun bir aradan sonra ilk kez Etiler’de objektiflere yansıdı. Ürek, “En büyük arzum baba olmak” dedi

Tolga Aslan’ın haberine göre; Alışveriş turuna çıktığını ifade eden Fatih Ürek, görüştüğü sinema ve dizi projelerinin olduğunu söyledi.

Ürek, “Malum ben normalde tiyatro kökenliyim. 10 yıl devlet tiyatrolarında çalıştım. Ondan sonra çıkıp tamamen duygusal (para işareti yapıyor) olarak şarkıcı oldum” diyerek, gülümsedi.

Pandemi dolayısıyla çalışmadığını da belirten Ürek, “1.5 yıl oldu çalışmıyorum. Bir kez sahne aldım onda da kazancı orkestra ekibine dağıttım” dedi.

En büyük arzusunun baba olmak olduğunu da söyleyen Fatih Ürek’e, Demet Akalın’ın TikTok uygulamasıyla yaşadığı sıkıntının hatırlatılması üzerine, “O yaşta çocuğun ne işi var telefonla? Bir kere yanlış orada. Ben baba olsam katiyen o yaşta bir çocuğa telefon vermem” diye konuştu.

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