Avrupa ve Asya’da ‘yeni salgın’ alarmı… Ölüm oranı yüzde 50’den fazla!
2019’un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken Kovid-19’dan 25 kat daha ölümcül virüs pek çok Avrupa ve Asya ülkesinde görüldü.
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor… İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
KORONADAN 25 KAT DAHA ÖLÜMCÜL
Ölüm oranı yüzde 50’nin üzerinde olan yani koronavirüsten 25 kat daha ölümcül olan hastalık bir kez daha gündemde.
ÇİN BİRİNCİ SIRADA!
İngiltere, Fransa ve Hollanda’da da benzer vakalar görülürken Çin, halihazırda bildirilen 21 vaka insan bulaşı ile bu durumdan en çok etkilenen ülke konumunda.
İNSANA NASIL BULAŞIYOR?
Peki genellikle sonbahar ve kış aylarında kuşlar göç ettikçe yayılan virüsün insanlara bulaşması nasıl mümkün? ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bir kişinin virüs taşıyan kuşa dokunarak virüsü kapabileceğini belirtiyor.
İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?
Kuş gribi insanlarda son derece ölümcüldür ve ölüm oranı yüzde 50’nin üzerindedir. Virüsün insandan insana bulaşması mümkündür, ancak son derece nadirdir.
2004 yılının başlarında Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan kuş gribi, Japonya ve Güney Kore’yi de etkiledi. Bu salgının halen Çin ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde etkisini sürdürdüğü tahmin ediliyor.
2005 yılı sonlarında da kuş gribi Avrupa’da görülmeye başlandı. Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Rusya ve Hırvatistan’da da hastalıklı kuşlar tespit edildi.