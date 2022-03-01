Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk Hava Sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

Rusya’nın Ukrayna devam eden savaş nedeniyle Avrupa Birliği’nden (AB) yeni bir yaptırım kararı daha alarak, Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Kararından ardından Aeroflot Havayollarının Moskova’dan havalanarak İtalya’nın Verona seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, Yunan hava sahasına girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı, bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı. Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul’a yöneldi. Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı. Uçağın yakıt ikmalini yapmasının akabinde yolcularla birlikte yeniden Moskova’ya dönmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.