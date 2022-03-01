Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi

Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi
3 views
01 Mart 2022 - 12:16

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk Hava Sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

 

 

Rusya’nın Ukrayna devam eden savaş nedeniyle Avrupa Birliği’nden (AB) yeni bir yaptırım kararı daha alarak, Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Kararından ardından Aeroflot Havayollarının Moskova’dan havalanarak İtalya’nın Verona seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, Yunan hava sahasına girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı, bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı. Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul’a yöneldi. Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı. Uçağın yakıt ikmalini yapmasının akabinde yolcularla birlikte yeniden Moskova’ya dönmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’
Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay olduThor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay oldu
Yunanistan: Ukrayna’dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırızYunanistan: Ukrayna’dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız
Zelenskiy Avrupa Parlamentosuna seslendi: Bizimle olduğunuzu kanıtlayınZelenskiy Avrupa Parlamentosuna seslendi: Bizimle olduğunuzu kanıtlayın
Rusya’dan yeni Ukrayna mesajı: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edecekRusya’dan yeni Ukrayna mesajı: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? “Yakışıklı bir damat olmak için…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan: Ukrayna’dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zelenskiy Avrupa Parlamentosuna seslendi: Bizimle olduğunuzu kanıtlayın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan yeni Ukrayna mesajı: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Vermiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekmek ve yağ fiyatları artacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüste sevindirici gelişme: Kendi kendini yok ediyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi
SON DAKİKA HABERLERİ
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? “Yakışıklı bir damat olmak için…”Mart 1, 2022-5:17 pm
Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’Mart 1, 2022-5:10 pm
Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay olduMart 1, 2022-5:02 pm
Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladıŞubat 28, 2022-3:22 pm
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı..Şubat 28, 2022-3:17 pm
Piyasalarda Rusya Ukrayna depremi! Altın fiyatları sert dalgalandı! Petrol ve doğal gaz tırmanışa geçti: Putin yine ortalığı karıştırdıŞubat 28, 2022-3:12 pm
Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu… Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!Şubat 28, 2022-3:03 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !