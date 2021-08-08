Yunanistan’da can pazarı

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Yunanistan’da can pazarı

Yunanistan’da ufak alanlarda 11 gün önce başlayan ancak geçen salıdan beri büyüyen dev orman yangınları söndürülemiyor. Atina’nın 20 km kuzeydoğusuna ulaşan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

YUNANİSTAN’da salı günü başlayan büyük orman yangınları, dün de devam etti. Dün 55 yangına müdahale edilirken, bazı yangınların söndürülmesinden dakikalar sonra başka yangınlar çıkması endişe yarattı. Atina’ya 60 kilometre mesafedeki Eğriboz Adası ile ülkenin güneyindeki Mora (Peloponez) yarımadasındaki yangınlarda, ilk belirlemelere göre, en az 500 bin dönüm ormanlık arazi kül oldu. Yüzlerce ev, işyeri ve araç da yandı. Sadece Eğriboz’daki yangında 350 bin dönüm ormanlık arazi ve 300’den fazla evin yandığı açıklandı. İki kişi hayatını kaybetti.

TAKVİYE FAYDA ETMEDİ

Atina’ya 20 km mesafedeki Varimpopi ilçesinde salı günü başlayan yangın, 5 günde 10 farklı ilçeye sıçradı. Onlarca köy ve kasaba boşaltıldı. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına dün de 12 uçak, 10 helikopter, 215 itfaiye aracı ve 720 itfaiyeci katıldı. Önceki günlere kıyasla altyapı durumu daha iyi olmasına rağmen yangınlar yine kontrol altına alınamadı. Eğriboz Adası’nın kuzeyi ile Mora yarımadasının İlia, Arkadia, Fokida, Mesinia ve Ftiotida bölgeleri de yanmaya devam etti.

SABOTAJ İHTİMALİ

Yunan polisi, yangınlarda sabotaj ihtimalini de inceliyor. Atina, Fokida ve Mesinia bölgelerinde şüpheli görülen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi, tutuklanma talebiyle savcılığa sevk edildi. Atina Bölge Valisi Yorgo Patulis, “Her ihbar değerlendirilmelidir. Bana göre, bu kadar yangın tesadüf olamaz” diye konuştu. Atina’nın 20 kilometre kuzeydoğusuna ulaşan yangınlar nedeniyle, binlerce bölge sakini ve turist tahliye edildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Doğa Felaketlerine Karşı Korunma Teşkilâtı (OASP) Başkanı Prof. Eftimios Lekkas, “Günlerdir süren aşırı sıcaklar ve çok düşük nem oranı (yüzde 8-10) nedeniyle ormanlardaki ağaçların her biri adeta patlamaya hazır bomba gibi. Mevsim gereği meltem rüzgârları da başladı. Korkuyorum” dedi.

Atina Üniversitesi Jeoloji Profesörü Mihalis Diakakis ise, “Yangınlar söndürülse bile, sel ve toprak kayması ihtimali çok yüksek. Mora yarımadasında 2007’de 1 milyon dönüm ormanlık arazinin yandığı yangınlardan önce, her 18 ayda bir sel vakası yaşanıyordu. Sel vakası, bu yangın sonrası Mora’da her 4 ayda bir tekrar etmeye başladı” diye konuştu.

DİXİE, CALİFORNİA’NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ YANGINI

ABD’nin California eyaletinde temmuz ayından bu yana süren ‘Dixie’ yangını giderek yayılırken, eyalet tarihinin en büyük üçüncü yangını olarak kayıtlara geçti. Eyaletin kuzey bölgesinde 13-14 Temmuz’da çıktığı belirtilen ve adını çıktığı yerden alan “Dixie” yangını, 3 hafta geride kalmasına rağmen son iki günde daha da yayıldı ve birçok yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. 1700 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına alan yangınlarda en az 8 kişinin kaybolduğu açıklandı. Dixie yangını, bir ağacın enerji hattına devrilmesi üzerine çıkmıştı. Bu sebeple, enerji hatlarının yeraltına alınması gündeme geldi. Söndürme çalışmalarında 5 bin kişilik bir ekip görev yaparken, geçen yıl orman yangınlarında en kötüyü yaşayan California’da bu yılki yangınlarda, geçen yıla göre yüzde 250 daha fazla alanın yandığı belirtiliyor.