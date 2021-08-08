HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yunanistan’da can pazarı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yunanistan’da can pazarı
2 views
08 Ağustos 2021 - 12:14
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yunanistan’da can pazarı

Yunanistan’da ufak alanlarda 11 gün önce başlayan ancak geçen salıdan beri büyüyen dev orman yangınları söndürülemiyor. Atina’nın 20 km kuzeydoğusuna ulaşan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.
YUNANİSTAN’da salı günü başlayan büyük orman yangınları, dün de devam etti. Dün 55 yangına müdahale edilirken, bazı yangınların söndürülmesinden dakikalar sonra başka yangınlar çıkması endişe yarattı. Atina’ya 60 kilometre mesafedeki Eğriboz Adası ile ülkenin güneyindeki Mora (Peloponez) yarımadasındaki yangınlarda, ilk belirlemelere göre, en az 500 bin dönüm ormanlık arazi kül oldu. Yüzlerce ev, işyeri ve araç da yandı. Sadece Eğriboz’daki yangında 350 bin dönüm ormanlık arazi ve 300’den fazla evin yandığı açıklandı. İki kişi hayatını kaybetti.

TAKVİYE FAYDA ETMEDİ

Atina’ya 20 km mesafedeki Varimpopi ilçesinde salı günü başlayan yangın, 5 günde 10 farklı ilçeye sıçradı. Onlarca köy ve kasaba boşaltıldı. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına dün de 12 uçak, 10 helikopter, 215 itfaiye aracı ve 720 itfaiyeci katıldı. Önceki günlere kıyasla altyapı durumu daha iyi olmasına rağmen yangınlar yine kontrol altına alınamadı. Eğriboz Adası’nın kuzeyi ile Mora yarımadasının İlia, Arkadia, Fokida, Mesinia ve Ftiotida bölgeleri de yanmaya devam etti.

SABOTAJ İHTİMALİ

Yunan polisi, yangınlarda sabotaj ihtimalini de inceliyor. Atina, Fokida ve Mesinia bölgelerinde şüpheli görülen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi, tutuklanma talebiyle savcılığa sevk edildi. Atina Bölge Valisi Yorgo Patulis, “Her ihbar değerlendirilmelidir. Bana göre, bu kadar yangın tesadüf olamaz” diye konuştu. Atina’nın 20 kilometre kuzeydoğusuna ulaşan yangınlar nedeniyle, binlerce bölge sakini ve turist tahliye edildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Doğa Felaketlerine Karşı Korunma Teşkilâtı (OASP) Başkanı Prof. Eftimios Lekkas, “Günlerdir süren aşırı sıcaklar ve çok düşük nem oranı (yüzde 8-10) nedeniyle ormanlardaki ağaçların her biri adeta patlamaya hazır bomba gibi. Mevsim gereği meltem rüzgârları da başladı. Korkuyorum” dedi.

Atina Üniversitesi Jeoloji Profesörü Mihalis Diakakis ise, “Yangınlar söndürülse bile, sel ve toprak kayması ihtimali çok yüksek. Mora yarımadasında 2007’de 1 milyon dönüm ormanlık arazinin yandığı yangınlardan önce, her 18 ayda bir sel vakası yaşanıyordu. Sel vakası, bu yangın sonrası Mora’da her 4 ayda bir tekrar etmeye başladı” diye konuştu.

Yunanistan’da can pazarı

 

DİXİE, CALİFORNİA’NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ YANGINI

ABD’nin California eyaletinde temmuz ayından bu yana süren ‘Dixie’ yangını giderek yayılırken, eyalet tarihinin en büyük üçüncü yangını olarak kayıtlara geçti. Eyaletin kuzey bölgesinde 13-14 Temmuz’da çıktığı belirtilen ve adını çıktığı yerden alan “Dixie” yangını, 3 hafta geride kalmasına rağmen son iki günde daha da yayıldı ve birçok yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. 1700 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına alan yangınlarda en az 8 kişinin kaybolduğu açıklandı. Dixie yangını, bir ağacın enerji hattına devrilmesi üzerine çıkmıştı. Bu sebeple, enerji hatlarının yeraltına alınması gündeme geldi. Söndürme çalışmalarında 5 bin kişilik bir ekip görev yaparken, geçen yıl orman yangınlarında en kötüyü yaşayan California’da bu yılki yangınlarda, geçen yıla göre yüzde 250 daha fazla alanın yandığı belirtiliyor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayranlık Yaratacak PozlarHayranlık Yaratacak Pozlar
Çarpıcı Bekâret İtirafıÇarpıcı Bekâret İtirafı
Yeniden Gündem Olmayı BaşardıYeniden Gündem Olmayı Başardı
Dünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Durabilecek 5 ÜlkeDünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Durabilecek 5 Ülke
Türk İş İnsanının Jetinde Kokain Ele GeçirildiTürk İş İnsanının Jetinde Kokain Ele Geçirildi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Özpirinçci’den Bebek Göründü Müjdesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’in 14 Bin 863 TL’lik Elbisesi Gündem Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da can pazarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Transfer Haberi… Mustafa Denizli, Fenerbahçe’den istedi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbullular dikkat! Şile sahillerinde denize girmek yasaklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! Galatasaray’ın ‘usulsüz seyirci’ şikayeti reddedildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küfür ve Hakaretler Havada Uçuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Economist’ten Erdoğan Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı
SON DAKİKA HABERLERİ
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası PaylaşımıAğustos 7, 2021-3:01 pm
CHP’nin UyanıklarıAğustos 7, 2021-2:46 pm
Hayranlık Yaratacak PozlarAğustos 7, 2021-1:17 pm
YÖK’ten Yüz Yüze Eğitim Açıklaması Bekleyen Öğrenciler Gündemi SalladıAğustos 7, 2021-11:18 am
Ümitcan Uygun’un Tutuklanma Kararı Ortaya ÇıktıAğustos 7, 2021-11:08 am
Canlı Yayın Sırasında Çıkan Tartışmaya Erdoğan Müdahale EttiAğustos 7, 2021-11:02 am
AK Parti’li Belediye Başkanı’ndan Skandal SözlerAğustos 7, 2021-10:32 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.