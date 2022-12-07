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Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi!

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi!
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07 Aralık 2022 - 14:40
Avrasya Araştırma, 1.612 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Hem genel seçim hem de cumhurbaşkanlığı seçimi için tercihlerin sorulduğu söz konusu araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Yaklaşan 2023 seçimleri için geri sayım sürerken, sahadan da anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Seçimlere sayılı aylar kala araştırma şirketleri de ellerindeki verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Son olarak Avrasya Araştırma şirketi anket sonucunu paylaştı.

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 2

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 3

Söz konusu anket, 1.612 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 4

Avrasya Araştırma’nın anketinden çıkan şu şekilde:

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 5

CHP: Yüzde 27,1

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 6

AK Parti: Yüzde 25,1

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 7

İYİ Parti: Yüzde 11,4

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 8

HDP: Yüzde 10,1

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 9

MHP: Yüzde 5,0

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 10

DEVA Partisi: Yüzde 2,9

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 11

Zafer Partisi: Yüzde 1,7

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 12

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 13

Diğer: Yüzde 1,5

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 14

Kararsız: Yüzde 13,9

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 15

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN’IN 10 PUAN ÖNÜNDE

Ankette dikkat çeken bir soru daha yer aldı. Avrasya Araştırma şirketi ankete katılanlara, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan yarışırsa hangi adaya oy verirsiniz?’ diye sordu.

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 16

Bu soruya ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 48,2 oldu.

Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi! AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 17

‘Erdoğan’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 37,5 olarak ölçüldü.

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