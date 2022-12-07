Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi!

Yaklaşan 2023 seçimleri için geri sayım sürerken, sahadan da anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Seçimlere sayılı aylar kala araştırma şirketleri de ellerindeki verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Son olarak Avrasya Araştırma şirketi anket sonucunu paylaştı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Söz konusu anket, 1.612 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Avrasya Araştırma’nın anketinden çıkan şu şekilde:
CHP: Yüzde 27,1
AK Parti: Yüzde 25,1
İYİ Parti: Yüzde 11,4
HDP: Yüzde 10,1
MHP: Yüzde 5,0
DEVA Partisi: Yüzde 2,9
Zafer Partisi: Yüzde 1,7
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 1,5
Kararsız: Yüzde 13,9
KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN’IN 10 PUAN ÖNÜNDE
Ankette dikkat çeken bir soru daha yer aldı. Avrasya Araştırma şirketi ankete katılanlara, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan yarışırsa hangi adaya oy verirsiniz?’ diye sordu.
Bu soruya ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 48,2 oldu.
‘Erdoğan’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 37,5 olarak ölçüldü.