Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi!

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN’IN 10 PUAN ÖNÜNDE

Ankette dikkat çeken bir soru daha yer aldı. Avrasya Araştırma şirketi ankete katılanlara, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan yarışırsa hangi adaya oy verirsiniz?’ diye sordu.