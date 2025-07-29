“Ateşini Yolla Bana” paylaşımı Ebrar Karakurt’a pahalıya patladı

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt’un sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Yangınların yürek burktuğu bu günlerde Karakurt’un tekne tatilinden eğlenceli bir video paylaşması ve videoda “Ateşini Yolla Bana” şarkısını kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Milli voleybolcu, gelen eleştirilerin ardından videoyu kaldırsa da tartışmalar büyümeye devam ediyor.

Milli takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Karakurt, arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinde eğlenirken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak video kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında binlerce hektarlık alan yanarken ve vatandaşlar evlerini, hayvanlarını, yaşam alanlarını kaybederken yapılan bu paylaşım “duyarsızlık” olarak değerlendirildi.

“Ateşini Yolla Bana” şarkısı paylaşımı alevlendirdi

Ebrar Karakurt’un videosunda kullanılan şarkı da eleştirilerin merkezinde yer aldı. Yangın felaketinin yaşandığı bir dönemde “Ateşini Yolla Bana” şarkısını seçmesi birçok kişiye göre talihsiz bir tercih oldu. Kimi kullanıcılar Karakurt’un zamanlamayı ve kamuoyunun hassasiyetini göz ardı ettiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Paylaşımın ardından sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi milli voleybolcunun paylaşımını “saygısızlık” ve “duyarsızlık” olarak nitelerken, bazı kullanıcılar ise Karakurt’un milli takım kadrosundan çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.

Tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı

Artan tepkilerin ardından Ebrar Karakurt videoyu sosyal medya hesabından sildi. Ancak silinen paylaşımın ekran görüntüleri hızla yayıldı ve tartışmalar dinmedi. Özellikle Twitter ve Instagram’da yapılan yorumlar arasında “Ülke bu haldeyken eğlence videosu paylaşmak büyük bir sorumsuzluk”, “Milli sporcular örnek olmalı” ve “Takım ruhuna zarar veren davranışlar affedilmemeli” gibi ifadeler öne çıktı.

Bazı kullanıcılar ise Karakurt’a destek vererek, paylaşımın maksadının yanlış anlaşıldığını savundu. Ebrar Karakurt cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Milli sporculara duyarlılık çağrısı

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı ve spor yorumcusu, kamuya mal olmuş sporcuların özellikle felaket dönemlerinde daha hassas davranmaları gerektiğini belirtti. Toplumun göz önünde olan kişilerin, yaptıkları paylaşımların geniş kitlelerce nasıl algılanabileceğini hesaplamaları gerektiği vurgulandı.

Türkiye’nin dört bir yanında süren yangınlar nedeniyle birçok bölgede acil durum ilan edilirken, toplumda dayanışma ve duyarlılık çağrıları yapılırken yaşanan bu olay spor dünyasında da yankı buldu.