HADİSE’NİN SAHNE ŞOVU MAGAZİNDE KRİZ YARATTI

Ünlü şarkıcı Hadise’nin Harbiye Açıkhava’daki konserinde sergilediği dans performansı, magazin dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Konser sırasında yaptığı iddialı sahne şovu sosyal medyada ve ünlü isimler arasında gündeme oturdu.

Hadise’nin sahne performansına ilk övgü, müzik dünyasının tecrübeli isimlerinden Attila Atasoy’dan geldi. Atasoy, sosyal medya hesabından “Süper Hadise… Müthiş koreografi, ekip ve performans. Türk sahnesinin geldiği noktadan gurur duyuyorum” ifadelerini kullanarak Hadise’nin şovunu destekledi. Atasoy’un bu yorumu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ancak ünlü sanatçı Nükhet Duru, Attila Atasoy’un Hadise’ye yönelik övgüsüne karşı çıkarak “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” şeklinde dikkat çeken bir eleştiride bulundu. Duru’nun bu çıkışı, magazin basınında ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmanın alevlenmesine yol açtı.

Attila Atasoy ise Nükhet Duru’ya yanıt vermekte gecikmedi. “Hadise’nin şovunu methettim diye beni tefe koydular. Türk sahnesinde en iyi şovları Hadise ile Edis yapıyor. Nükhetciğim bir alemsin. Senin göbek‑kalça danslarına mı razı olalım?” ifadelerini kullanan Atasoy, polemiğin dozunu artırdı.

Sosyal medyada da ikiye bölünen yorumlar dikkat çekti. Bir kesim Hadise’nin sahne şovunu modern ve etkileyici bulurken, diğer bir kesim ise gösterinin fazla iddialı olduğunu savundu. Ünlüler arasındaki bu polemik, Hadise’nin dansı üzerinden sahne sanatları ve eğlence dünyasıyla ilgili yeni bir tartışma başlattı.

Hadise, konserlerinde yaptığı gösterişli şovları ve özgüvenli performansıyla sık sık gündeme geliyor. Son konseri ise yalnızca müzik severler arasında değil, magazin ve sanat dünyasında da uzun süre konuşulacağa benziyor.