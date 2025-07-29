“Tatlıses Soyadını Reddeden Dilan Çıtak, Polisi İkna İçin Babasını Andı”

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da yaşanan bir polis kontrolü sırasında kamuoyunun gündemine oturdu. Olayın iddialara göre gelişimi, oldukça çarpıcı. Polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulmak istenen Dilan Çıtak, ‘dur’ ihtarına uymayarak aracını görevlilerin üzerine sürdü. O anlarda yaşanan gerginlikte polislerin silahlarını araca doğru uzatarak Çıtak’ı durdurmaya çalıştıkları öğrenildi. Ancak genç şarkıcının polislere verdiği yanıt hem şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada gündem oldu. Her zaman İbrahim Tatlıses’in soyadını taşımayı reddettiğini belirten Dilan Çıtak, aracın içinde “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” diyerek tepki verdi. Bu çıkışı, geçmişte babasıyla yaşadığı gerilimli ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen araçtan inmediği belirtilen Çıtak, sonunda zorla araçtan indirilerek gözaltına alındı. Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen genç şarkıcının burada ifadesi alındı. Emniyetteki sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Çıtak, kontrol noktasındaki davranışını “panikledim, stres yaşadım” sözleriyle savundu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından da olayla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu gelişmeler yaşanırken gözler baba İbrahim Tatlıses’e çevrildi. Daha önce birçok kez kızıyla aralarındaki bağın kopuk olduğunu ve soyadını taşımadığı için kırgın olduğunu ifade eden Tatlıses, bu olaydan sonra ilk kez kameralar karşısında konuştu. Gazetecilerin kendisine yönelttiği “Kızınız polis kontrolü sırasında ‘Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ dedi, ne diyorsunuz?” sorusuna Tatlıses kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi. “Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi?” diyerek şaşkınlığını dile getiren usta sanatçı, ardından “Çok şey var söylenecek de… fermuar” sözleriyle konuşmak istemediğini belirtti. Bu sırada eliyle ağzını kapatma hareketi yaparak basın mensuplarına daha fazla konuşmayacağını ifade etti.

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki ilişki geçmişte de birçok kez medyada yer bulmuştu. Çıtak’ın, uzun yıllar boyunca Tatlıses’in biyolojik kızı olduğunu kabul etmemesi ve soyadını kullanmaması aile içinde kırgınlıklara neden olmuştu. Ancak ilerleyen süreçte İbrahim Tatlıses, kızıyla barıştığını açıklamış, ancak zaman zaman ilişkilerinin tekrar gerildiği görülmüştü. Son yaşanan bu olayla birlikte, baba-kız arasındaki ilişkinin yeniden bir kriz dönemine girdiği düşünülüyor. Tatlıses’in açıklamaları, affedici bir tavırdan uzak olması nedeniyle kamuoyunda “İbrahim Tatlıses, kızını affetmedi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Tüm bu gelişmeler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı olaya dair yorumlarda bulundu. Kimi kullanıcılar Dilan Çıtak’ın polis karşısındaki davranışını eleştirirken, kimileri ise İbrahim Tatlıses’in sert tutumuna tepki gösterdi. Baba-kız ilişkisindeki bu son gelişme, önümüzdeki günlerde yeni açıklamaları da beraberinde getirebilir.