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Ata Demirer 53. Yaşını Sevgilisiyle Kutladı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü komedyen Ata Demirer’in uzun süredir gizli tuttuğu aşkı gün yüzüne çıktı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Alemdar ile ilk kez objektiflere yansıdı.

  1. yaş gününü ailesiyle kutlayan Ata Demirer, sevgilisiyle birlikte pasta kesti. Kutlamanın ardından Cihangir sokaklarında el ele yürüyen ikili, ilk kez birlikte görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Demirer, sevgilisinin elini bırakmadı.

Demirer’in sevgilisi Dilara Alemdar’ın sigorta sektöründe müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. İkili, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü.

Ata Demirer’in son dönemdeki zayıflığı ve fit görüntüsü de dikkat çekti. Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen ünlü isim, hem kariyerinde hem özel hayatında mutlu bir dönemden geçiyor.

Ata Demirer 53. Yaşını Sevgilisiyle Kutladı
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