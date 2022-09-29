Gelin adayı Naz Mila’dan sınırları zorlayan paylaşım! Dantelli iç çamaşırı küçük geldi

Zuhal Topal’la İzdivaç programına katılarak ünlenen ve bir fenomen haline gelen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak dantelli iç çamaşırlarıyla boy gösteren gelin adayı alt kısmının küçük gelmesini umursamadı.