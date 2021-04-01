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Aşkını İlan Etti

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Aşkını İlan Etti
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22 Ağustos 2021 - 10:04
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Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Yıldız şarkıcı sevgilisinin çektiği pozlarını paylaşıp altına bir de not düştü. Hadise yazdığı notta Dinçerler’e resmen ilan-ı aşk yaptı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

AŞK TATİLİ

Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum’da aşk tatiline çıktı.

Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı

AŞKINI HAYKIRDI

Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü. Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını yazdığı notla haykırdı. Yıldız şarkıcı cesur pozlarının altına”Bu gülümseme benim ama sebebi sensin” yazdı.

Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı
Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı
Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı
Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı
Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı
Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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