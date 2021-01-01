Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Aşkı Çok Yakında Buldu

detay1
Aşkı Çok Yakında Buldu
0 views
22 Eylül 2021 - 13:48
detay2

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam sevgilisiyle ilk kez yakalandı. Kalaycıoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir‘in aşkı belgelendi.

İkili, önceki akşam bir mekanda böyle görüntülendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021’de mücadele etmişti.

 

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ala Tokel Sessiz KaldıAla Tokel Sessiz Kaldı
Şeyma Aşka Geldi !Şeyma Aşka Geldi !
Gökhan’dan Ayrılık AçıklamasıGökhan’dan Ayrılık Açıklaması
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı!Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı!
İmralı Polemiği Siyaseti Karıştırdı !İmralı Polemiği Siyaseti Karıştırdı !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşkı Çok Yakında Buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zor Bir Dönemden Geçiyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ala Tokel Sessiz Kaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Aşka Geldi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gökhan’dan Ayrılık Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmralı Polemiği Siyaseti Karıştırdı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Özer’den Yol Haritası Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balotelli’nin 8 Yıllık İntikamı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Aksu Parfüm Serisi İçin İtalya’la Anlaştı !
SON DAKİKA HABERLERİ
Aşkı Çok Yakında BulduEylül 22, 2021-1:48 pm
Zor Bir Dönemden GeçiyorumEylül 22, 2021-1:46 pm
Ala Tokel Sessiz KaldıEylül 22, 2021-12:47 pm
Gökhan’dan Ayrılık AçıklamasıEylül 22, 2021-11:01 am
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı!Eylül 22, 2021-10:40 am
İmralı Polemiği Siyaseti Karıştırdı !Eylül 22, 2021-10:17 am
Bakan Özer’den Yol Haritası AçıklamasıEylül 22, 2021-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !