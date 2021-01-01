Aşkı Çok Yakında Buldu

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam sevgilisiyle ilk kez yakalandı. Kalaycıoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir‘in aşkı belgelendi.

İkili, önceki akşam bir mekanda böyle görüntülendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021’de mücadele etmişti.