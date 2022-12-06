Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak. İlanın duyurulmasının ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şartları ve hangi pozisyonlarda personel alımı yapılacağını merak etmeye başladı. İşte belirlenen 145 personel için alım açılan meslek grupları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 145 sözleşmeli personel alınacağını ve başvuruların 5-16 Aralık’ta e-Devlet üzerinden yapılacığını duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, merkez teşkilatında 657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirme yapılarak 145 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Adaylar başvurularını 5-16 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı
Açıklamaya göre, Sözleşmeli Personel pozisyonları ve sayıları şöyle:
“Elektrik-elektronik mühendisi 5,
harita-jeodezi mühendisi 4,
makine mühendisi 3,
inşaat mühendisi 3,
şehir plancısı 1,
mimar 5,
peyzaj mimarı 1,
diyetisyen 1,
kütüphaneci 2,
elektrik teknikeri 2,
sıhhi tesisat teknikeri 1,
iklimlendirme ve soğutma teknisyeni 1,
inşaat yapı teknisyeni 1,
mobilya ve dekorasyon teknisyeni 2,
büro personeli (adalet) 4,
büro personeli 18,
büro yönetimi ve sekreterlik 8,
şoför (B sınıfı) 15,
şoför (D) sınıfı 5,
destek personeli (yiyecek içecek hizmetleri) 4,
temizlik personeli 35,
koruma ve güvenlik görevlisi 24.”