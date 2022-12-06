Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak…

Açıklamaya göre, Sözleşmeli Personel pozisyonları ve sayıları şöyle:

“Elektrik-elektronik mühendisi 5,

harita-jeodezi mühendisi 4,

makine mühendisi 3,

inşaat mühendisi 3,

şehir plancısı 1,

mimar 5,

peyzaj mimarı 1,

diyetisyen 1,

kütüphaneci 2,

elektrik teknikeri 2,

sıhhi tesisat teknikeri 1,

iklimlendirme ve soğutma teknisyeni 1,

inşaat yapı teknisyeni 1,

mobilya ve dekorasyon teknisyeni 2,

büro personeli (adalet) 4,

büro personeli 18,

büro yönetimi ve sekreterlik 8,

şoför (B sınıfı) 15,

şoför (D) sınıfı 5,

destek personeli (yiyecek içecek hizmetleri) 4,

temizlik personeli 35,

koruma ve güvenlik görevlisi 24.”