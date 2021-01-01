Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti…

2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşıyan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, Ocak 2021’de anlaşmalı olarak ayrıldı.

19 aylık evliliklerini bitiren çiftin boşanma nedeni olarak Küpeli’nin çocuk isteğine Şener’in sıcak bakmaması gösterildi. Demet Şener ise yaptığı açıklamasında ‘hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık’ dedi. Yaşanan bu ayrılığın ardından Demet Şener, 2 ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. Demet Şener, önceki gün, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman’la Kapodokya’ya tatil yapmaya gitti. Çiçeği burnunda aşıklar birçok yerde romantik pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi. Instagram’da 782 bin takipçisi bulunan Demet Şener, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da ilk kez sevenlerinin beğenisine sundu. Şener karelere, “Harika bir tatilin ardından” yazarak kalp emojileri koydu. Balona binerek fotoğraf çektiren ikiliden Demer Şener’in parmağındaki tektaş ise akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirdi. İşte o kareler… Eski mankenin paylaşımına Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerden destek yorumları geldi.