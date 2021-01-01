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Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti…

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti…
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06 Kasım 2021 - 10:26

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti…

Ocak ayında Cenk Küpeli ile boşanan Demet Şener, 2 ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Kapodokya’da tatil yaptı. Aşka gelen Şener ise Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 1

2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşıyan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, Ocak 2021’de anlaşmalı olarak ayrıldı.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 2

19 aylık evliliklerini bitiren çiftin boşanma nedeni olarak Küpeli’nin çocuk isteğine Şener’in sıcak bakmaması gösterildi.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 3

Demet Şener ise yaptığı açıklamasında ‘hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık’ dedi.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 4

Yaşanan bu ayrılığın ardından Demet Şener, 2 ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 5

Demet Şener, önceki gün, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman’la Kapodokya’ya tatil yapmaya gitti.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 6

Çiçeği burnunda aşıklar birçok yerde romantik pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 7

Instagram’da 782 bin takipçisi bulunan Demet Şener, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da ilk kez sevenlerinin beğenisine sundu.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 8

Şener karelere, “Harika bir tatilin ardından” yazarak kalp emojileri koydu.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 9

Balona binerek fotoğraf çektiren ikiliden Demer Şener’in parmağındaki tektaş ise akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirdi.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 10

İşte o kareler…

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 11

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 12

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 15

Eski mankenin paylaşımına Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerden destek yorumları geldi.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 16

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti... - Sayfa 17

 

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