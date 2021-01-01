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El Kızı dizisinin Ezo’su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu!

El Kızı dizisinin Ezo’su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu!
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06 Kasım 2021 - 10:16

El Kızı dizisinin Ezo’su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu!

El Kızı dizisinde hayat verdiği Ezo karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Sevda Erginci’nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağıyor.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 1

FOX’un ses getiren dizisi El Kızı’nda canlandırdığı Ezo karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan Sevda Erginci, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 2

SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

Aslen Mardinli olan güzel oyuncu, 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 3

Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Erginci, Semaver Kumpanya’da sahne aldı.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 4

Paki ve Sevgi Çiçekleri oyununda rol alırken, Ozan Güven tarafından keşfedildi.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 5

2012 yılında Koyu Kırmızı dizisiyle televizyon macerası başlayan Erginci, Karagül dizisiyle dikkat çekti.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 6

Ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Yasak Elma ve Sevgili Geçmiş gibi dizilerde başrolde yer aldı.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 7

Şimdilerde Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erginci, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 8

İşte Sevda Erginci’nin Instagram pozları;

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 9

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 10

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 11

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 12

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 13

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 14

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 15

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 16

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 17

El Kızı dizisinin Ezo'su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu! - Sayfa 18

 

 

 

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