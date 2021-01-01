El Kızı dizisinin Ezo’su Sevda Erginci bikinili pozlarıyla olay oldu!
El Kızı dizisinde hayat verdiği Ezo karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Sevda Erginci’nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağıyor.
FOX’un ses getiren dizisi El Kızı’nda canlandırdığı Ezo karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan Sevda Erginci, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.
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Aslen Mardinli olan güzel oyuncu, 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Erginci, Semaver Kumpanya’da sahne aldı.
Paki ve Sevgi Çiçekleri oyununda rol alırken, Ozan Güven tarafından keşfedildi.
2012 yılında Koyu Kırmızı dizisiyle televizyon macerası başlayan Erginci, Karagül dizisiyle dikkat çekti.
Ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Yasak Elma ve Sevgili Geçmiş gibi dizilerde başrolde yer aldı.
Şimdilerde Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erginci, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.
İşte Sevda Erginci’nin Instagram pozları;