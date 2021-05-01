Sıla-İlker Kaleli aşkı tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır Bodrum’da olan aşıklar, ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi.

Bitez’deki bir plajda uzun süre arkadaşlarıyla sohbet eden ve zaman zaman kahkahalar atan Sıla ve İlker Kaleli’nin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Sıla akşamüstü kız arkadaşıyla beraber denize girdi, İlker Kaleli de şezlongundan onu izledi.

Denize gireceği arkadaşına poz veren şarkıcı, deniz gözlüğünü takarak mavi sulara daldı.

Sıla ve İlker Kaleli, keyifli geçen günün ardından eşyalarını toplayıp birlikte kaldıkları eve döndü.