Irına Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı: Görenler inanamadı!

Özel hayatı ve mesleki başarısıyla sık sık gündem olan dünyaca ünlü model Irina Shayk, Cannes Film Festivali’ne iç çamaşırıyla geldi. Shayk’ı örenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü modelin nefes kesen Cannes kombini…
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Dünyanın en önemli modelleri arasında bulunan ve bir dönem Victoria’s Secret meleklerinden biri olan Rus model Irina Shayk, iç çamaşırlarıyla Cannes Film Festivali’e gelince kombini olay oldu.
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Tamamen saydam bir kıyafetle iç çamaşırlarını sergileyen ünlü model bu kombiniyle gündem oldu.
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İşte Irına Shayk’ın nefes kesen Cannes kombini…
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