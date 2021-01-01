Ajda Pekkan ile ilgili konuşulacak iddia

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre fiziği ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran usta yorumcu üretmeye devam ediyor.

Trendleri ve genç kuşağın beğenilerini yakalamaya özen gösteren Pekkan, dijital dizi modasına uyma kararı aldı.

Kulislerde konuşulanlara göre ünlü sanatçı hayatını konu alan dijital bir dizi projesi için kolları sıvadı.

Pekkan’ın yapımcısı ise Samsun Demir…