Tuğba Özay Felç Geçirdi!

Eski manken Tuğba Özay’ın Manavgat’ta bulunan çiftliğine de alevler sıçradı! Tuğba Özay, üzüntüden hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Eski manken Tuğba Özay’ın Manavgat’ta bulunan çiftliğine de alevler sıçradı. Özay sinir krizi geçirdi ardından felç geçirdiğini ve hastanede olduğunu duyurdu.

Dün öğle saatlerinde Manavgat’ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor.

Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay’ın çiftliği de hasar gördü. Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat’a gitmek üzere yola çıktı. Yolda, sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğba Özay ağlayarak çiftliğinin yandığını şu sözlerle dile getirdi: Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat’a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz…

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey… Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor.