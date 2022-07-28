Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti!

Voleybolda son yılların en başarılı isimlerinden birisi olan Hande Baladın, Instagram’da paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm sporseverlerin övgüsünü alan Hande Baladın, Instagram’da yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Orta oyuncu olarak başladığı voleybol hayatına smaçör mevkiinde devam eden milli voleybolcu Hande Baladın, Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısında yetişti.
2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı’nda A Takım’a yükselen Hande Baladın, profesyonel voleybol kariyerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde sürdürüyor.
Hande Baladın özel hayatıyla da merak edilen bir isim.
Geçtiğimiz haftalarda adı, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı.
Başarılı sporcunun adı şimdilerde Galatasaraylı Aytaç Kara ile anılıyor.
İkilinin samimi fotoğrafı aşk yaşadıkları yönünde dedikodulara neden oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte tatilin tadını çıkaran güzel isim son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Başarılı sporcu, bikinili karelerini paylaştı.
Hande Baladın’ın pozlarına takipçileri ”bu ne güzellik, yetmez daha fazla fotoğraf paylaş” gibi yorumlar yaptı.
İşte o kareler…