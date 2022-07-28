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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti!

Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti!
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28 Temmuz 2022 - 13:55

Voleybolda son yılların en başarılı isimlerinden birisi olan Hande Baladın, Instagram’da paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 1

Bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm sporseverlerin övgüsünü alan Hande Baladın, Instagram’da yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 2

Orta oyuncu olarak başladığı voleybol hayatına smaçör mevkiinde devam eden milli voleybolcu Hande Baladın, Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısında yetişti.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 3

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı’nda A Takım’a yükselen Hande Baladın, profesyonel voleybol kariyerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde sürdürüyor.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 4

Hande Baladın özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 5

Geçtiğimiz haftalarda adı, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 6

Başarılı sporcunun adı şimdilerde Galatasaraylı Aytaç Kara ile anılıyor.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 7

İkilinin samimi fotoğrafı aşk yaşadıkları yönünde dedikodulara neden oldu.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 8

Arkadaşlarıyla birlikte tatilin tadını çıkaran güzel isim son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 9

Başarılı sporcu, bikinili karelerini paylaştı.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 10

Hande Baladın’ın pozlarına takipçileri ”bu ne güzellik, yetmez daha fazla fotoğraf paylaş” gibi yorumlar yaptı.

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 11

İşte o kareler…

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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 12
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 13
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 14
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 15
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 16
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 17
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 18
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 19
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 20
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 21
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 22
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 23
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 24
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 25
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 26
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 27
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 28
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 29
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 30
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 31
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 32
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Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 33

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