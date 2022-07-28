Aşk iddialarıyla gündemdeydi: Hande Baladın bikinili pozlarıyla nefes kesti!

Voleybolda son yılların en başarılı isimlerinden birisi olan Hande Baladın, Instagram’da paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm sporseverlerin övgüsünü alan Hande Baladın, Instagram’da yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.