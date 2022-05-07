Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya’dan olay itiraf! ‘Yalvarırım yapma diyorum…’

Sence “Gönül Dağı” dizisi seni nereye götürdü?

Yine bir okul oldu. Bütün işlere öyle bakıyorum ben. Hepsinden bir şey öğreniyorum.

Sıkıntılı ve kasvetli duygulardan çabuk çıkabilir misin?

Çıkarım. Kendimi oraya gömmeyi sevmiyorum. Arkadaşlarımla görüşürüm, hemen dışarıya atarım kendimi. En kötü şeyde bile 3 gün ağlarım. Tabii ki sağlık dışında bahsettiğim şeyler.